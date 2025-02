Staremu znancu sodišč odškodnina zaradi pripora

V nadaljevanju preberite:

Slavko Hudorovac je bil v obdobju, ko se je zgodil omenjeni incident, torej septembra 2017, tudi na seznamu pogostih hujših kršiteljev cestnoprometnih predpisov. Na njegovo nevarno vožnjo so tistega večera policiste obvestili občani, saj je divjal po naselju, drugi vozniki so se morali celo umikati s ceste, da so preprečili najhujše. Črnomaljski policisti so se takoj odzvali na klice občanov in nevarnega voznika izsledili. Sprva je ustavil, saj so policisti vklopili svetlobne in zvočne signale, potem pa, kot so takrat poročali policisti, je znova speljal in vzvratno trčil v službeno vozilo policije. Po poročilu policistov je nadaljeval vožnjo, spet zapeljal proti policistom in še čelno trčil v službeno vozilo. Policistu in policistki je uspelo nevarnega voznika potegniti iz vozila. Hudorovac je bil brez vozniškega dovoljenja, tisti večer je vozil neregistriran in nezavarovan avto, na katerem je bila nameščena le sprednja registrska tablica, napihal pa je kar 2,10 promila alkohola. Srečanje s policisti ga je močno razburilo, uslužbencema je menda grozil, da ju že pozna in da ne vesta, kdo je on, ter da bosta že videla, ko se bodo srečali v gozdu, pa zabrusil jima je, naj ga kar ubijeta, on pa bo ubil njiju.