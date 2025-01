Serijski vlomilec se ni pripravljen zdraviti

V nadaljevanju preberite:

Le pol leta po prihodu iz zapora se je Beno Čuden, nekdanji hokejist, ki je bil do 16. leta obetaven športnik, a se je nato njegovo življenje zaradi odvisnosti obrnilo v napačno smer, sredi lanskega leta podal na pravi tatinski pohod. Njegove tarče so bile Mercatorjeve trgovine po Ljubljani. Modus operandi pa v skoraj vseh primerih enak: s silo telesa je v času, ko so bile prodajalne zaprte, vlomil vanje ter si postregel z več škatlicami cigaret in alkoholnimi pijačami.