Domnevne zločine je tožilstvo popisalo na več kot 500 straneh obtožnice

V nadaljevanju preberite:

Pred kazenskim sodnikom ljubljanskega okrožnega sodišča Tomažem Bromšetom so se začeli predobravnavni naroki, na katerih se bodo obdolženci lahko izrekli o krivdi. Danes je kot prvi v zgodbi o slovenski celici kavaškega klana na zatožno klop sedel 33-letni državljan Slovenije in Bosne in Hercegovine Mišo Krčić s prebivališčem v Kranju.