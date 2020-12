Družinska tragedija v okolici Ptuja, trije mrtvi

Okolico Ptuja je pretresla družinska tragedija. Potem ko so bili okoli 16.30 mariborski policisti obveščeni o tem, da je prišlo do družinskega spora, so ob prihodu na kraj našli 61-letnega moškega in 35-letnico, ki jima kljub pomoči reševalcev ni bilo pomoči, 58-letno žensko pa so odpeljali v bolnišnico, a je umrla. Vsi trije so v sorodstvenem razmerju.



V povezavi s tem dogodkom so že odvzeli prostost 35-letniku, ki je v sorodstvenem razmerju s preminulimi, in ga odpeljali v bolnišnico.



Na kraju sta že državna tožilka in preiskovalna sodnica. Kriminalisti PU Maribor nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo dogodka, zato bo več informacij znanih v prihodnjih dneh.

