Forenzična preiskava pokazala, da je pod Čuklo umrl 55-letnik iz Nemčije

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da so dokončno ugotovili identiteto najdenega trupla na Bovškem. S tem tudi uradno preklicujejo iskanje doslej pogrešanega 55-letnega državljana Nemčije. Ta je bil od 25. avgusta lani nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu. 26. avgusta so ga nazadnje videli, potem pa se je za njim izgubila vsaka sled.

26. decembra lani pa je občan na težko prehodnem terenu med Zavrzelnim in Ravnim Lazom na Bovškem na približno 900 metrih nadmorske višine naletel na neidentificirano in neprepoznavno truplo. Policisti so na kraju najdbe trupla našli tudi osebne stvari, na podlagi katerih je bilo mogoče sklepati, da gre najverjetneje za pogrešanega nemškega državljana. V torek, 6. februarja, so to tudi uradno potrdili, potem ko so prejeli rezultate forenzične preiskave, ki jo je opravil Nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljani.

Moški se je 29. avgusta lani povzpel na gorski vrh Čukla (gre za 1766 metrov visok, kopast vrh nad Bovcem, ki se dviga iznad južnega pobočja Rombona v zahodnih Julijskih Alpah), nato pa se je gibal po brezpotjih. Omenjeno gorsko območje je prepredeno z nekdanjimi frontnimi položaji in ostanki iz prve svetovne vojne. Veliko vojaških poti iz tega obdobja se zaključi na kraju prvih bojnih črt v zahtevnih gorskih brezpotjih, kjer so številne kraške jame, ponekod globoke tudi več sto metrov.

55-letni državljan Nemčije je ob sestopu po brezpotju zašel v prepadno območje, kjer je padel v globino in umrl zaradi posledic hudih poškodb. V okviru policijske preiskave policisti niso ugotovili znakov kaznivega dejanja oziroma sumljivih okoliščin.