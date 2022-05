Hčer je ustrelil v lice, nato si je sodil sam

Koprski policisti so ob 13.37 prejeli klic občana, ki je naznanil, da je v stanovanjskem bloku na Krožni cesti slišal streljanje, in sicer dva strela, vendar več od tega ni vedel povedati. Temu je sledilo še več drugih klicev. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti in kriminalisti Policijske uprave Koper, ki so ugotovili, da sta na kraju poškodovana 28-letna državljanka Slovenije z urejenim bivališčem v Švici in njen 79-letni oče iz Kopra.

Oba sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v Splošno bolnišnico Izola, kjer so ugotovili, da je 28-letnica dobila strelno rano v levo lice, medtem ko je njen 79-letni oče za posledicami strelne rane umrl. Poškodovano so zaradi nadaljnjega zdravljenja z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Njeno stanje je stabilno. Zaradi rane na licu ne more govoriti, so pa z njo uspeli komunicirati prek sporočil, je dejal vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc.

Na podlagi zbranih obvestil, ogleda kraja in drugih preiskovalnih dejanj je bilo ugotovljeno, da sta včeraj okrog 13.30 28-letnica in njen partner odhajala iz stanovanja na Krožni ulici, kjer sta bila na obisku pri njenem očetu. Ob odhodu so vsi trije stopili na stopnišče stanovanjskega bloka. Partner žrtve je zložil prtljago v dvigalo, medtem mu je ženska pridržala vrata dvigala. V trenutku, ko bi v dvigalo morala vstopiti tudi sama, jo je oče s pištolo ustrelil v levo lice. Takoj zatem se je oče ustrelil sam.

Motiv opisanega dejanja policiji ni znan, saj je storilec dejanje storil, ne da bi hčeri svojo namero kakorkoli nakazal. 79-letnik je s tem storil kaznivo dejanje poskusa uboja (po 115. členu KZ-1) in bo v tej zvezi na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov na Okrožno državno tožilstvo Koper podano poročilo (po 10. odstavku 148. člena ZKP).

Moški, ki je ustrelil hčer in nato še sebe, ni bil znanec policije, prav tako policija v zvezi z njim doslej ni obravnavala kršitev javnega reda in miru oziroma kakršnegakoli nasilja. Je pa uporabil pištolo manjšega kalibra, za katero ni imel dovoljenja, je povedal Ogrinc.

28-letnica, sicer slovenska državljanka z urejenim prebivališčem v Švici, je bila nekaj dni skupaj s partnerjem na obisku pri očetu. Družina je pred tem živela v Švici, od koder se je oče pred kratkim vrnil v Koper, hči pa je živela v Švici in v Bosni in Hercegovini.