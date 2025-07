Nosečnost tajila pred delodajalcem, sama rodila, otroka pustila v košari

S turistične Korčule je prišla pretresljiva novica, ki zrcali tudi pogoje eksistence in stiske, v katere lahko zaidejo delavci, ki v iskanju boljšega življenja prepotujejo pol planeta.

Slobodna Dalmacija danes navaja primer delavke, državljanke Filipinov, ki že dve leti legalno živi na Hrvaškem. Kot navajajo, je na območju Krmače blizu Lumbarde na Korčuli sama rodila, novorojenčka dala v košaro in ga pustila ob hiši, kjer je bivala.

Otroka prepeljali v Split, mater v Dubrovnik

Neuradno navajajo, da je rodila v nedeljo – na svoj prost dan – in se po tem, ko je otroka pustila samega, trikrat vrnila na ta ta kraj, da bi preverila njegovo stanje. Dogodek je potrdil tudi direktor Zavoda za nujno medicinsko pomoč Dubrovniško-neretvanske županije Luka Lulić, ki poudarja, da so posredovale ekipe nujne medicinske pomoči, tako zaradi novorojenčka kot ženske.

»Novorojenčka so s helikopterjem prepeljali v klinično bolnišnico Split, žensko pa so z reševalnim vozilom v spremstvu zdravnika prepeljali v Splošno bolnišnico Dubrovnik,« je navedel. Otrok, deček, je zdrav. Mater so sprejeli na psihiatričnem oddelku bolnišnice, po neuradnih podatkih naj bi tudi izjavila, da namerava skrbeti za otroka.

Portal Slobodne Dalmacije navaja še, da je ženska nosečnost skrivala pred vsemi, vključno z delodajalcem in sostanovalci. Nihče ni vedel oziroma niti posumil, da je noseča, šokiran je tudi njen delodajalec. Sodeč po pisanju portala ji je pripravljen pomagati.

Oče otroka naj bi bil Filipinec, a ne zakonski partner, saj naj bi imela ženska moža in otroka že na Filipinih.