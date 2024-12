Iskala biološkega očeta in ga našla med svojimi FB prijatelji

Tamuna Museridze je svojo pot iskanja bioloških staršev začela po smrti posvojiteljev leta 2016. Med čiščenjem hiše je naletela na rojstni list, ki je vseboval njeno ime, a napačen datum rojstva. To odkritje je v njej vzbudilo sum, da je bila posvojena. Tamuna, ki je po poklicu novinarka, je začela raziskovati svojo preteklost in ustanovila Facebook skupino Vedzeb, kar pomeni »Iščem«, z upanjem, da bo našla svoje biološke starše, danes na naslovni strani poroča britanski BBC.

Med iskanjem je Tamuna odkrila zgodbo o trgovanju z dojenčki v Gruziji, ki zadeva tisoče družin. V preteklih desetletjih so staršem lagali, da so njihovi novorojenčki umrli, nato pa so jih prodali. Ta škandal je bil za Tamuno še posebej oseben, saj je začela sumiti, da bi tudi sama lahko bila ena od ukradenih otrok.

Preboj v njenem iskanju se je zgodil poleti, ko je prejela sporočilo preko svoje Facebook skupine. Nekdo iz podeželja Gruzije je trdil, da pozna žensko, ki je septembra 1984 v Tbilisiju skrivaj rodila. To je bil čas, ko se je rodila Tamuna. Oseba je verjela, da je ta ženska Tamunina biološka mati, in ji posredovala njeno ime.

Tamuna je začela iskati žensko na spletu, a ni našla ničesar. Nato je objavila poziv na Facebooku, če jo kdo pozna. Kmalu se je odzvala ženska, ki je trdila, da je ta ženska njena teta. Prosila je Tamuno, naj umakne objavo, a se je strinjala s testom DNK (deoksiribonukleinska kislina). Med čakanjem na rezultate je Tamuna poklicala svojo domnevno mater, vendar je bila njena reakcija hladna in jezna. Kljub temu je DNK test potrdil sorodstvo, kar je Tamuni omogočilo, da je prepričala svojo mater, naj prizna resnico in razkrije ime njenega očeta.

Srečanje z biološkim očetom

Tamuna Museridze z biološkim očetom, ki ni vedel, da ima hčer. FOTO: Tamuna Museridze/facebook

Tamuna je odkrila, da je njen oče, kar je bilo začetek novega poglavja v njenem življenju.Takoj je začela iskati po spletu in ugotovila, da je Gurgen že tri leta njen prijatelj na Facebooku, ne da bi vedel, da je del njene zgodbe. Gurgen, ki je bil nekoč priznani plesalec v Državnem baletu Gruzije, je bil presenečen, ko je izvedel, da ima hčerko, saj ni vedel, da je Tamunina mati sploh bila noseča.

Tamuna in Gurgen sta se dogovorila za srečanje v njegovem domačem kraju Zugdidi, ki je približno 260 kilometrov oddaljen od Tbilisija. Ko je Tamuna prispela do Gurgenovih vrat, sta se objela. Gurgen je v njej takoj prepoznal svojo hčerko. Tamuna je bila preplavljena z mešanimi čustvi, saj je imela veliko vprašanj, a ni vedela, kje začeti. Med pogovorom sta odkrila, da imata veliko skupnih interesov. Gurgen je bil navdušen, ko je izvedel, da Tamunini hčerki, njegovi vnukinji, delita njegovo strast do plesa.

Gurgen je povabil svojo razširjeno družino, da spozna Tamuno. Tako je Tamuna spoznala veliko novih sorodnikov, vključno s polsorojenci, bratranci, tetami in strici. Družina je ugotovila, da je Tamuna zelo podobna svojemu očetu. Preživeli so večer ob pripovedovanju zgodb, uživanju v tradicionalni gruzijski hrani in petju, medtem ko je Gurgen igral harmoniko.

Kljub srečanju z očetom je Tamuna še vedno imela vprašanje, ali je bila tudi sama ukradena ob rojstvu in prodana, kot mnogi drugi gruzijski otroci. Na to vprašanje je dobila odgovor šele pozneje, ko je poljska televizijska ekipa snemala dokumentarec o njej in jo peljala na srečanje z biološko materjo. Tamuna je odkrila, da ni bila ukradena, temveč jo je mati zaradi sramu dala v posvojitev. Mati jo je prosila, naj laže in reče, da je bila ukradena, vendar je Tamuna to zavrnila, saj bi to bilo nepošteno do vseh staršev, katerih otroci so bili dejansko ukradeni. Po tem srečanju mati in hči nista več govorili.