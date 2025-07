Starejši pogosto zelo težko pridejo do zobozdravnika

V nadaljevanju preberite:

Razmere na področju zobozdravstva starejših so katastrofalne, so opozorili v društvu za dostojno starost Srebrna nit. Kot pravijo, bi bilo nujno treba sistemsko urediti zobozdravstvene storitve za starejše. Te so posebno neurejene v domovih za starejše.

Stanovalci domov za starejše imajo pogosto omejen dostop do redne stomatološke obravnave. Tudi tisti, ki živijo doma, zlasti osebe z demenco ali nepomični, težko pridejo do zobozdravstvenih storitev, pogosto so jim zaradi visokih stroškov tudi nedosegljive. Po podatkih NIJZ ima do 65 odstotkov starejših v DSO neozdravljive oblike patologije v ustih, podobno je pri tistih, ki živijo doma.

Kako se na ta opozorila odzivajo na ministrstvu za zdravje in v Zdravniški zbornici Slovenije?