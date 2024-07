Hujša prometna nesreča med Kranjem in Spodnjim Brnikom

Na letališki obvoznici med Kranjem in Spodnjim Brnikom se je nekaj čez 11. uro zgodila huda prometna nesreča. Po prvih podatkih sta bili v nesreči udeleženi dve vozili, v katerih je bilo več oseb. Cesto so do nadaljnjega popolnoma zaprli, obvoz pa je urejen, so za STA povedali v Policijski upravi (PU) Kranj.

Vse interventne službe so že na kraju in izvajajo aktivnosti, so sporočili iz PU Kranj.

Policisti so še na kraju in zbirajo informacije, več informacij bodo sporočili po ogledu prometne nesreče.