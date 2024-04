Ignorirala opozorila vremenoslovcev in umrla na Triglavu

V nadaljevanju preberite:

»Žal moram reči, da mi ni jasno, zakaj sta ob vsem zavedanju nevarnosti rinila v Slovensko smer. Sprašujem se, zakaj, in edini odgovor je žal le ta, da je šlo za podcenjevanje zahtevnih razmer na Triglavu. Naj bo njuna nesreča vsaj v opomin vsem dobrim ljudem, kakršna sta bila tudi Miloš in Žarko, da tega ne bodo počeli in naj njuna žalostna smrt ne bo zaman. Morda bosta s svojo smrtjo vsaj v prihodnje rešila kakšno življenje,« je ob žalostnem slovesu gorniških prijateljev, ki sta v teh dneh umrla v Sloveniji in s katerima je imel še veliko načrtov, dejal Zoran Pernjaković. Ta se ravno zaradi razmer ni odpravil z njima.

Tako kot lanski velikonočni prazniki so bili tudi letošnji zaznamovani s hudo gorsko nesrečo, o kateri smo na kratko že poročali. Medtem ko so lani udeleženci tečaja varne hoje po Župančičevi grapi na Malo Mojstrovko v neprimernih razmerah čudežno preživeli, te sreče nista imela srbska gornika, 42-letni Žarko Čića iz Novih Banovcev in 33-letni Miloš Ristić iz okolice Leskovca.

V soboto sta se kljub izjemno slabi vremenski napovedi in zelo visoki nevarnosti plazov odpravila na alpinistično turo po Slovenski smeri čez Triglavsko severno steno. Nato so njuni telefoni umolknili in je za njima izginila vsaka sled. Šele po dvodnevni iskalni akciji so gorski reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije skupaj s policijo v torek dopoldne našli njuni trupli ob vznožju smeri. Zanju naj bi bil usoden plaz, ki naj bi ju z območja, imenovanega Bele plate, odnesel v globino.