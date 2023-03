Kljub smrti trojice zadnji preživeli odklanja zaščito

V nadaljevanju preberite:

Prvo žrtev, ki so jo prav tako povezovali z domnevno krajo, so sicer ugrabili 15. novembra v Ankaranu. Danijela Božića so brutalno mučili in na koncu umorili. Bilo je 20 dni po kraji dragocene droge. Policisti so ga pol meseca po izginotju našli zakopanega v gozdu pri Okroglem. Pregledali so ga z detektorjem kovin in našli tulce kalibra 7,65 milimetra. Poškodovali so mu glavo, oči je imel prelepljene z lepilnim trakom. V bližini so našli lopati brez ročaja, šest praznih plastičnih embalaž varikine in prazno embalažo cevosana, s katerimi so polili truplo. Obducent je ugotovil, da so bile za Božića usodne poškodbe glave in možganov, povzročene s težkim koničastim predmetom. Pred smrtjo je bil mučen, potem štirikrat ustreljen. Umora je osumljenih več članov slovenske celice klana.