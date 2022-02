»Koprivnikarjevi policisti« pravnomočno obsojeni

V nadaljevanju preberite:

Višje sodišče v Ljubljani je kot neutemeljene zavrnilo pritožbe obrambe in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je na pogojne kazni junija lani obsodilo četverico policijskih sindikalistov, ki so konec novembra 2015 zakuhali afero Koprivnikar. Zoper petega, ki so mu sodili ločeno in se na sodbo ni pritožil, pa je pravnomočna že od oktobra lani.