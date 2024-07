Kradel in grozil, da bo vse postrelil

V nadaljevanju preberite:

Zaradi kadrovske stiske in ker se obtoženec ne strinja s tem, da bi predobravnavni narok opravili pred videokonferenco, za zdaj še ni jasno, kdaj bo stopil pred sodnico Majo Beg 27-letni Mirjan Jurkovič iz Kerinovega Grma. Očitajo mu več tatvin.

»Ko bom prišel iz zapora, bom vse postrelil in pobil,« je pred letom dni kričal Jurkovič, ko so ga zalotili pri tatvini. Na domačiji blizu Krškega, kjer prodajajo kmetijske pridelke, je najprej poskušal vlomiti v blagajno, ki je bila zraven hladilnika za prodajo jajc, nato pa manjšo kovinsko blagajno s silo telesa izpulil iz betonskega stebra. Ko jo je držal v naročju, da jo bo odnesel, sta ga zalotila lastnica in še en možak ter ga pridržala do prihoda policistov.

Še pred tem je vstopil v pisarno in skladišče domačije ter iz blagajne vzel ves denar, v njej je bilo na srečo le 5 evrov. Mesec dni prej je kradel tudi v Tušu v Krškem. Po trgovini je vozil otroški voziček, dal vanj zavoj plenic Pampers in z njimi mimo blagajne odkorakal ven. Na pozive prodajalke, naj jih plača, se je požvižgal.