Kriminalisti obravnavajo eksplozijo, v objektu so bile tri osebe

Kriminalisti na območju Radovljice obravnavajo eksplozijo v objektu, ki po prvih podatkih ni v funkciji, so sporočili s Policijske uprave Kranj.



Med eksplozijo so bile v objektu tri osebe, je zapisal predstavnik policistov za odnose z javnostmi Bojan Kos. Druge okoliščine zaenkrat niso znane. Kot je še navedel, v drugih objektih ni prišlo do ogrožanja.



Kraj dogodka je zaprt, aktivnosti potekajo. Cesta Lipnica–Lancovo bo v kratkem odprta.



