Kriminalisti so zaključili preiskavo najdbe trupla dojenčka v Šiški

Ljubljanski kriminalisti so zaključili preiskavo primera najdbe trupla otroka na območju Šiške. Truplo so našli novembra lani. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, sta intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil potekala od 10. novembra lani, ko so odkrili truplo dojenčka.

Z ogledom kraja dejanja, pri katerem je sodeloval tudi mrliški oglednik iz Inštituta za sodno medicino medicinske fakultete iz Ljubljane, in v nadaljnji preiskavi ter sodni obdukciji so ugotovili, da je bil otrok moškega spola

Kriminalistom in policistom je z zbiranjem obvestil in forenzičnimi dokazi uspelo identificirati 39-letno mamo novorojenčka, državljansko Hrvaške, ki je utemeljeno osumljena kaznivega dejanja skrunitve trupla po 313. členu Kazenskega zakonika. Zoper osumljenko so po zbranih obvestilih v tem mesecu podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Predpisana kazen za tovrstno kaznivo dejanje je do dveh let zapora.