Slovenija, z vodo bogata dežela, mora zapirati pipe

Celo z vodo tako bogata dežela, kot je Slovenija, trpi pomanjkanje pitne vode in morajo prebivalci občasno preveč vodnate (poplavne) krajine uvajati varčevanje z vodo. Junija je Slovenijo zajela huda suša, običajno bogati vodni viri so se kritično zmanjšali, nekatera vodovodna in komunalna podjetja so uvedla prvo stopnjo varčevanja, v Istri pa so že začeli kupovati dodatne količine vode iz sosednjih regij, s Krasa, iz sosednje Hrvaške in če bo sila tudi iz Italije.

Najbolj so na udaru v slovenski Istri, kjer se s pomanjkanjem vode v poletnih mesecih borijo že najmanj sto let. Letos je koprski Rižanski vodovod praznoval 90-letnico ustanovitve. Vodovod, ki ga je zgradil fašistični režim, je bil dolgo hrbtenica razvoja obalnih krajev. Še danes ponekod (na primer med Koprom in Izolo) teče voda po 90 let starih ceveh.