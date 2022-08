Le dve sadiki sta izdali večjo proizvodnjo prepovedane konoplje

V nadaljevanju preberite:

Na krškem okrožnem sodišču so na zatožno klop posadili 37-letnika, ki mu očitajo, da je imel posajenih 34 sadik prepovedane konoplje, policisti pa so poročali, da so zasegli tudi pet kilogramov rastlinskih delcev konoplje in pripomočke za gojenje. Obramba je na predobravnavnem naroku predlagala izločitev dokazov, saj naj bi bila odredba za hišno preiskavo nezakonita.