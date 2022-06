Med vzponom na Golico umrl pohodnik

V gorah se je v nedeljo zvrstilo več nesreč. Med vzpenjanjem na Golico je okoli 13.30 s poti padel odrasel moški in se pri padanju po strmem pobočju smrtno ponesrečil. Posredovali so jeseniški gorski reševalci in helikopter Slovenske vojske, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Moški je bil ustrezno opremljen. Tuje krivde niso ugotovili.

Kot so še sporočili s policije, je na alpinistko v plezalni steni gore Vežica v Kamniški Bistrici padlo kamenje in jo poškodovalo po roki. Policijski helikopter je njo in soplezalko dvignil v helikopter in ju predal kamniškim gorskim reševalcem. Skala je poškodovala tudi alpinista v Debeli peči.

Pohodnica se je poškodovala tudi na Šmarni gori, ko je pri padcu z glavo udarila ob tla. V intervenciji so sodelovali gasilci in reševalec, pohodnico pa so s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Ekipa z vojaškim helikopterjem je v zdravstveno ustanovo s Krnskih jezer prepeljala moškega z zdravstvenimi težavami.

Policisti poudarjajo odgovornost in previdnost vseh obiskovalcev gora. Najpogostejši vzroki za nesreče so padci in zdrsi ter padajoče kamenje in odlomi skal, kar so vse tudi razlogi za nedeljske nesreče, so poudarili na Policijski upravi Kranj.