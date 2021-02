Ministrski kandidat bo predstavil svoje načrte

V nadaljevanju članka preberite:

Več zdravstvenih blagajn, ki zbirajo zdravstvene prispevke, dostop javnih in zasebnih izvajalcev do javnih sredstev, posodobitev upravljanja javnih zavodov in plačna reforma – to je nekaj najbolj bistvenih napovedi stranke NSi za reformo zdravstva, katere cilj je skrajšanje čakalnih dob. Najverjetneje jo bo poskušal uresničiti Janez Poklukar, ki ga je za ministra za zdravje predlagala NSi. Kakšni so prvi odzivi?