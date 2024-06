Tuji državljan lažje poškodoval otroka

Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana je v prostorih PU Ljubljana na Prešernovi ulici 18 dal izjavo za medije o dogodku, ki se je zgodil prejšnji teden na mestnem avtobusu v Ljubljani.

»PU Ljubljana je bila v preteklem tednu obveščena o dogodku na avtobusu na območju Ljubljane. Po trenutnih ugotovitvah je 24-letni moški ogovarjal potnike in z neznanim predmetom tudi lažje poškodoval otroka, ki je bil na avtobusu. Policisti so po dogodku začeli preiskavo in ugotovili identiteto osumljenca. Proti njemu so izvedli vse zakonsko predvidene aktivnosti.

Zbiranje obvestila in preverjanje samih okoliščin kaznivega dejanja zoper življenje in telo še vedno poteka. O ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

Več pojasnil pa zaradi interesa preiskave in v skladu z določili 287. člena Kazenskega zakonika zaradi zaščite mladoletne osebe v tem trenutku ne moremo podati.

»Policija okoliščine še preverja, po pregledu dokazov, med katerimi je tudi pregled videokamer, bomo lahko povedali več,« je dejal Beganović. Osumljencu, ki je državljan Maroka, so omejili gibanje.