Motiv za družinsko tragedijo še ni znan

V nadaljevanju preberite:

Krajane Vira pri Domžalah je v sredo popoldne pretresla družinska tragedija, v kateri sta življenje izgubili dve osebi. Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana, je včeraj skopo pojasnil, da so bili o streljanju obveščeni okoli 17.30.

Ob prihodu v hišo so našli trupli in ugotovili, da je 44-letni osumljenec s strelnim orožjem ubil 71-letnega moškega, s katerim je bil v sorodstvenem razmerju. Po dejanju je ubil še sebe. Našli so tudi puško, katere izvor policija še ugotavlja. Tako kot tudi motiv dejanja. Že zdaj pa lahko, kot je dodal Zrinski, izključijo prisotnost tretje osebe v dogodku: »Preiskava še poteka. Vse okoliščine so še stvar kriminalistične preiskave, ogled kraja pa poteka.«