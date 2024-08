Na Bovškem se je smrtno ponesrečil belgijski pohodnik

Danes dopoldne se je na Plemenicah na Bovškem smrtno ponesrečil 40-letni belgijski pohodnik. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica, je pohodnik zdrsnil in padel 150 metrov globoko. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče.

Pohodnik je hodil iz Vrat čez Plemenice proti Triglavu, ko mu je na nadmorski višini okoli 1950 metrov zdrsnilo, nato pa je padel preko več skalnih polic 150 metrov v globino. Padec je opazil slovenskih pohodnik, ki je hodil pred njim, in prijavil nesrečo.

Posredovali so policisti in gorski reševalci, pohodnika so nato s helikopterjem prepeljali v Bovec. O nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in tožilec.

Tuja krivda za nesrečo je izključena, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik. Policija sicer še zbira informacije in bo s poročilom seznanila pristojno državno tožilstvo.