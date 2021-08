Na Dolenjskem kradel oljne slike in suhomesnate izdelke

Ljubljanski policisti so prijeli 37-letnika, ki je na območju Okroga in Puščave vlomil v dve hiši in ukradel več vrednih predmetov. Med drugim je iz počitniške hiše odnesel 12 oljnih slik, starih več kot sto let, šest vrtnih stolov, suhomesnate izdelke in še več drugih predmetov v skupni vrednosti okoli 30.000 evrov, so sporočili s policije.



Trebanjski policisti so obvestilo o dveh vlomih prejeli prejšnji četrtek. Najprej jih je o vlomu obvestila oškodovanka z območja Okroga, policisti pa so po ogledu ugotovili, da je storilec skozi strešno okno vstopil v hišo, poškodoval notranjost objekta, razbijal inventar in povzročil večjo premoženjsko škodo.



Istega dne je storilec na območju Puščave v okno objekta vrgel predmet in ga razbil, vstopil v notranjost in odtujil računalnik v vrednosti okoli 1200 evrov. Na podlagi opravljenih ogledov in intenzivne policijske preiskave so ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljen 37-letni moški z območja Litije.



Ljubljanski policisti so osumljenca prijeli na območju Ljubljane, mu odvzeli prostost in ga pridržali. Trebanjski policisti so nato pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo, pri osumljencu pa so našli in zasegli ukradene predmete ter jih vrnili oškodovancem. Med hišno preiskavo so našli in zasegli tudi manjšo količino prepovedane droge. Proti osumljencu bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so še sporočili z novomeške policijske uprave.

