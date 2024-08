Na sojenju za grožnje policistki grozil tožilcu

V nadaljevanju preberite:

Zaradi groženj tožilcu, ki jih je izrekel kar na sodišču in se s tem po hitri poti spravil v novi kazenski pregon, bodo sodili 26-letnemu Gregorju Hudorovcu iz Rosalnic pri Metliki. Čeprav je star 26 let, je že stari znanec policije, sodišč in tudi zaporov. Ker je oškodovanec v tem primeru novomeški tožilec, pa mu bodo tokrat sodili na celjskem okrožnem sodišču.