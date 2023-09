Na Švedskem v streljanju in eksploziji umrle tri osebe

V manj kot 12 urah so v ločenih strelskih incidentih in eksploziji na Švedskem umrle tri osebe, je danes sporočila policija. Lokalni mediji medtem poročajo, da sta dva od treh incidentov domnevno povezana z organiziranim kriminalom, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V ločenih incidentih južno od Stockholma sta bila v sredo zvečer in davi ustreljena in ubita dva moška, v eksploziji severno od univerzitetnega mesta Uppsala pa je bila ubita ženska, stara okoli 25 let.

Švedska radiotelevizija SVT navaja, da sta bila dva od treh incidentov s smrtnim izidom povezana z kriminalno združbo Foxtrot, ki naj bi bila v središču nedavnega vala nasilja v državi.

Zaradi konfliktov znotraj Foxtrota je v strelskih incidentih ta mesec umrlo 11 ljudi, vključno s člani tolpe in nedolžnimi mimoidočimi, s čimer je september po podatkih SVT postal najbolj smrtonosen mesec glede strelskih obračunov od konca leta 2019.

Švedska se že leta sooča z aktivnostjo kriminalnih tolp, ki pa so v zadnjem času vse bolj nasilne. Lani so v državi obravnavali 388 strelskih incidentov, v katerih je umrlo 61 ljudi, ter 90 eksplozij in 101 poskus oziroma načrt izvedbe eksplozije.