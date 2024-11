Na Viču sta se sprla, eden obležal mrtev

Že 14. novembra se je v stanovanju na ljubljanskem Viču zgodil uboj, ki pa je javnosti ostal skrit do včeraj. Nekaj okoliščin primera je včeraj pojasnil Irfan Beganović iz Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana.

Kot je povedal, je bila PU Ljubljana tistega dne obveščena, da je bila v stanovanju na Viču najdena umrla oseba. »Po ogledu kraja, zbiranju obvestil in obdukciji na Inštitutu sodne medicine v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je 49-letni moški, državljan Slovenije, umrl nasilne smrti,« je pojasnil. Ljubljanski kriminalisti so nadaljevali intenzivno preiskavo: »V okviru preiskave je bilo izvedenih več zbiranj obvestil in ponovni ogled kraja kaznivega dejanja, pri katerem so sodelovali tudi forenzični izvedenci Nacionalnega forenzičnega laboratorija in ga je vodila dežurna preiskovalna sodnica v navzočnosti dežurne državne tožilke.«

Preiskovalci so tako sklenili, da je bil 49-letnik žrtev kaznivega dejanja uboja in da je dejanja utemeljeno osumljen znanec žrtve, 24-letni državljan Bosne in Hercegovine. Med njima naj bi se vnel spor, osumljenec je žrtev močno poškodoval, zaradi česar je na kraju dogodka umrla. Storilec je po dejanju stanovanje zapustil in iz njega ukradel nekaj predmetov umorjenega. Kriminalisti so 24-letnika izsledili in mu odvzeli prostost ter v prostorih, kjer je bil nastanjen, opravili hišno preiskavo. Pri tem so našli nekaj ukradenih predmetov.

Osumljenca so zaradi suma uboja konec prejšnjega tedna privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor. Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena kazen zapora od pet do 15 let.