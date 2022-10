Na zunanjem ministrstvu potrdili, da je umrla Slovenka

Nad hotelom na Kreti se je ponoči, kot smo na kratko že poročali, s pobočja odlomila večja skala in ubila turistko, ki je s sinom spala v eni izmed sob. Grški mediji zjutraj še niso zagotovo vedeli, ali je žrtev res slovenska državljanka. Na zunanjem ministrstvu so zdaj potrdili, da gre za slovensko državljanko, še en slovenski državljan je poškodovan.

V hotelu sta bila po poročanju medijev nastanjena tudi sin in soprog žrtve. Osemletnega sina so zaradi poškodb hospitalizirali. Soprog naj bi spal v drugi sobi in ni bil poškodovan.

Gasilci se prebijajo do žrtve. FOTO: Jason Tavlas/Afp

Kot je zunanje ministrstvo navedlo v tvitu, je slovensko veleposlaništvo v Grčiji v stiku s slovenskim državljanom in nudi ustrezno pomoč. Ob tragični nesreči so družini in svojcem izrekli iskreno sožalje.

Nesreča se je zgodila malo po polnoči, ko se je s pobočja nad hotelom odtrgala velika skala in padla na poslopje s sobami ob plaži Agia Fotia na vzhodu Krete, poročanje grške javne radiotelevizije ERT povzema francoska tiskovna televizija AFP.

Družina naj bi bila na počitnicah na Kreti in naj bi se prav danes imela namen vrniti od tam.