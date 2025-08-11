Buldoginja žensko ugriznila v obraz, prepeljali so jo v UKC Ljubljana

V okolici Kopra je v soboto psica pasme francoski buldog v predel obraza ugriznila 55-letno domačinko. Zaradi poškodb je bila prepeljana sprva v izolsko bolnišnico, kasneje pa napotena v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Lastniku psice, ki jo je napadel, je policija izdala plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Ko se je domačinka s svojim psom sprehajala po naselju, je vrata stanovanje hiše odprl 51-letni domačin. Iz hiše je pobegnila njegova buldoginja in napadla psa 55-letnice. Ko se je ta sklonila, da bi dvignila svojega psa, jo je psica ugriznila v obraz.

Policisti so 51-letniku izdali plačilni nalog v skladu z zakonom o zaščiti živali, o incidentu pa je bila obveščena tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.