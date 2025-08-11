  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Buldoginja žensko ugriznila v obraz, prepeljali so jo v UKC Ljubljana

    Psica je 55-letnico v okolici Kopra napadla, ko je ta poskušala pred njenim napadom rešiti svojega psa.
    Lastniku francoske buldognje je policija izdala plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper (fotografija je simbolična). FOTO: Umaporn Tepumong/Shutterstock
    Lastniku francoske buldognje je policija izdala plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper (fotografija je simbolična). FOTO: Umaporn Tepumong/Shutterstock
    STA
    11. 8. 2025 | 15:24
    11. 8. 2025 | 15:47
    1:20
    V okolici Kopra je v soboto psica pasme francoski buldog v predel obraza ugriznila 55-letno domačinko. Zaradi poškodb je bila prepeljana sprva v izolsko bolnišnico, kasneje pa napotena v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

    image_alt
    Vsi trije psi, ki so maja do smrti pogrizli 84-letnico, so usmrčeni

    Lastniku psice, ki jo je napadel, je policija izdala plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper.

    Ko se je domačinka s svojim psom sprehajala po naselju, je vrata stanovanje hiše odprl 51-letni domačin. Iz hiše je pobegnila njegova buldoginja in napadla psa 55-letnice. Ko se je ta sklonila, da bi dvignila svojega psa, jo je psica ugriznila v obraz.

    Policisti so 51-letniku izdali plačilni nalog v skladu z zakonom o zaščiti živali, o incidentu pa je bila obveščena tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

    psiPU Kopernapad

    Novice  |  Svet
    Podatki Eurostata

    Slovenija v evropskem vrhu po zdravih letih življenja

    Analiza Eurostata kaže, da prebivalci Slovenije v povprečju preživijo 66,6 leta v dobrem zdravju, kar je 3,5 leta nad povprečjem EU.
    Žan Urbanija 11. 8. 2025 | 17:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norveška skakalca zaradi dresov pred etično komisijo, grozi jima suspenz

    Smučarski skoki: Marius Lindvik in Johann Andre Forfang se bosta zaradi manipulacij z dresi zagovarjala pred etično komsijo mednarodne zveze.
    11. 8. 2025 | 16:43
    Preberite več
