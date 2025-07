Vsi trije psi, ki so maja do smrti pogrizli 84-letnico, so usmrčeni

Vsi trije psi, ki so bili konec maja udeleženi v napadu v okolici Maribora, v katerem je umrla njihova 84-letna lastnica, so usmrčeni. Argentinski dogi so morali po navodilih inšpektorjev uspavati sredi junija, bulterierko pa kljub drugačnim prizadevanjem zaščitnikov živali v sredo.

Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je za vse tri pse, med katerimi je vsaj eden do smrti pogrizel 84-letno lastnico, odredila evtanazijo. Kot so sporočili iz mariborske Snage, ki upravlja tamkajšnje zavetišče za živali, jim je odločbo za bulterierko v sredo osebno izročil predstavnik inšpekcijske službe, z izrecnim določilom, da jo uspavajo takoj.

Kot poroča Večer, so tako izrecna navodila najverjetneje prišla zaradi zaščitnikov živali, ki so usmrtitvi močno nasprotovali, ker so prostovoljci, ne nazadnje pa tudi zaposleni v zavetišču povedali, da bulterierka ne kaže nobenih znakov agresije, ni problematična, da pa je nezaupljiva.

Kljub temu so na UVHVVR svojo odločitev pojasnili s tem, da je psica predstavljala veliko in nesprejemljivo tveganje za javno varnost. Zakonska podlaga za odreditev evtanazije je po njihovem zakon o zaščiti živali, ki določa, da uradni veterinar odredi usmrtitev psa, če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka.

Pri tem so poudarili, da je z zakonom predpisano odločitev potrdilo tudi mnenje izvedenca, ki je ugotovil, da obstaja resno tveganje za ugriz v povsem vsakdanjih situacijah, zato psica ni primerna za posvojitev oziroma sobivanje z ljudmi in drugimi živalmi. Glede na to, da je do smrti pogrizla človeka, obstaja resna nevarnost, da bi ob vrnitvi v okolje ponovno napadla, bodisi ljudi bodisi druge živali, so še sporočili z uprave.

Tragični dogodek se je zgodil 27. maja. Fotografija je simbolična. FOTO: Anastasiia Vasileva/Shutterstock

Tragični dogodek se je zgodil 27. maja, ko so bili mariborski policisti obveščeni, da za ograjo stanovanjske hiše v Miklavžu na Dravskem polju leži mrtva 84-letnica. Ugotovili so, da je umrla zaradi napada enega od psov. Argentinski dogi sta sicer že januarja lani dobili status nevarnih psov, potem ko sta na ulici napadli drugega psa in njegovega lastnika.

Takrat so bili psi še v lasti sina pokojne, ki so ga po pisanju Dnevnika v preteklosti obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in tudi zaradi prekrškov, povezanih z zakonom o zaščiti živali. Policisti so zato lani predlagali trajni odvzem psov, a je njihov lastnik lastništvo prepisal na svojo mater, psi pa so jima bili vrnjeni.

Po pisanju Dnevnika naj bi inšpekcija v postopku zagrešila postopkovne napake, zaradi česar je bil postopek za odvzem psov ustavljen.

Mariborski kriminalisti že zbirajo obvestila in dokaze za potrditev utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, so napovedali. Kdo je tega osumljen, pa niso hoteli razkriti, še dodaja časnik.