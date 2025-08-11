Zaradi preteklih projektov bili pred stečajem, zdaj so favoriti za gradnjo Jek 2

V nadaljevanju preberite:

V postopku izbire tehnologije za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) je ameriško podjetje Westinghouse Electric Company eden od potencialnih partnerjev. Gre za podjetje z dolgo zgodovino tehnoloških inovacij, ki pa ga je leta 2017 zaznamoval stečaj, neposredno povezan s težavami pri gradnji jedrskih reaktorjev.

Odločitev o partnerju za projekt Jek 2 predstavlja dolgoročno strateško zavezo za energetsko prihodnost Slovenije.

Kot poroča portal World Nuclear News, se je nabor možnih dobaviteljev tehnologije za Jek 2 zmanjšal, med preostalimi kandidati pa je tudi ameriški Westinghouse. Izbira partnerja za projekt takšnega obsega bo vplivala na energetski, gospodarski in politični razvoj države.

Podjetje Westinghouse je v svoji zgodovini imelo tako vlogo pionirja na področju elektrifikacije, med drugim z zmago v »vojni tokov« proti Thomasu Edisonu, kot opisuje revija Time, kot tudi stečajni postopek leta 2017. Ta je bil posledica finančnih težav pri gradnji reaktorjev AP1000, enakega tipa, kot ga podjetje ponuja Sloveniji.