Ne sprijazni se, da bo za zahrbten umor 20 let v ječi

Jožef Jurič je 79-letni Mariborčan, že nekaj časa pa je njegov dom zapor na Dobu, v katerem bo najverjetneje do konca življenja. Če bo namreč prisojeno mu kazen moral prestati v celoti, bo smel znova na prostost šele, ko bo štel častitljivih 95 let. A s takšno usodo se Jurič ne sprijazni, sodnikom nenehno pošilja pisma, ki pa jih ti ne razumejo. Pa ne le zato, ker jih kot laik ne napiše v učenem pravniškem jeziku, ampak tudi zato, ker sploh ne vedo, kaj od njih hoče. Kazen 20 let zapora je namreč zanj pravnomočna in tega ne more več spremeniti.