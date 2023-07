Nekatere Zavašnikove mobilne hiške že imajo novega lastnika

V nadaljevanju preberite:

Sredi aprila je na posestvu družine Zavašnik v Spodnjih Pirničah, ki se je slovenski javnosti najbolj vtisnilo v spomin zaradi tragedije pred diskoteko Lipa – 23. decembra 2005 je zaradi neprimernega varovanja tam množica mladih do smrti poteptala tri mlada dekleta – potekal rubež premičnin, tudi šestih mobilnih hišic.

Medtem ko je bila druga dražba za zloglasno diskoteko pred dnevi neuspešna, so tri mobilne hiške včeraj prodali.

»Nisem vedel, kaj se dogaja, bil sem v šoku. Spali smo in nenadoma je nekdo potrkal na vrata. Bil je policist, ki je želel videti naše dokumente in rekel, naj zapustimo hiško, ker lastnik ni plačeval davkov,« je medijem takrat razlagal šokirani kajakaš Filippo Caserio, ki je moral skupaj s kolegi, tudi trenerjem, na hitro zapustiti hiške in si poiskati nadomestno prenočišče.

»Država krade, ker tukaj nihče ni dolžan niti centa. Enkrat mora biti tega dovolj. Da se državljani zavedajo, da gre država čez vse meje,« pa se je ob tem jezil Robert Tomaž Zavašnik. Spomnimo, po tragediji je bil prav on, kot takratni lastnik diskoteke Lipe, na sodišču zaradi povzročitve splošne nevarnosti obsojen na pet let zapora. A odgovornosti za smrt nikoli ni prevzel.