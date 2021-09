Glasna glasba moti domačine

V nadaljevanju preberite:



Inšpekcijske službe nelegalnega avtokampa na najboljšem kmetijskem zemljišču v Spodnjih Pirničah, ki je v lasti družine Zavašnik, imajo spet polne roke dela, a za zdaj brez epiloga. Nekoč zloglasna diskoteka Lipa, ki se zdaj imenuje Club Seven, spet deluje, kar jezi okoliške prebivalce, ki ponoči nimajo miru. Za povrhu je konec minulega tedna morala posredovati policija.

Nočno dogajanje v diskoteki je slikovito opisala tamkajšnja domačinka, ki jo zelo motijo nizki toni bobneče glasbe vse do zgodnjih jutranjih ur in še dlje. Ljudje so obupani in hrupa dolgoročno ne nameravajo prenašati. Z ljubljanske policijske uprave so nam sporočili, da so zaradi kršenja javnega reda in miru možje v modrem opravili kontrolo ter proti kršiteljem uvedli prekrškovni postopek, ki še ni zaključen. O drugih kršitvah, ki niso v njihovi pristojnosti, pa so obvestili inšpekcijske službe. In kako opravljajo delo pristojne inšpekcijske službe?