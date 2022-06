Nekdanjemu ministru odvzeli vozniško dovoljenje

Po neuradnih informacijah portala 24 ur so policisti v okolici Brežic v ponedeljek obravnavali nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola.

V litru izdihanega zraka je menda imel 0,64 miligrama alkohola. Zaradi visoke koncentracije alkohola v krvi so mu odvzeli vozniško dovoljenje, še poroča portal.

Andrej Vizjak ni kandidiral na preteklih državnozborskih volitvah, je bil pa minister vseh treh Janševih vlad; najprej minister za gospodarstvo, nato minister za delo, družino in socialne zadeve, nato pa še minister za okolje in prostor. Pred zadnjim imenovanjem za ministra je bil zaposlen v podjetju Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je v posredni javni lasti.