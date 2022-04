Nesreča pri naselju Špeharji usodna za eno osebo

Ob 16.36 sta na cesti med Starim trgom ob Kolpi in Vinico pri naselju Špeharji na območju občine Črnomelj trčila motorist in štirikolesnik, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe, ena je izgubila življenje.

Intervenirali so gasilci PGD Črnomelj in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so na kraju oskrbeli ponesrečene osebe. Tri so odpeljali v SB Novo mesto.