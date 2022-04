Nov primer »ljubezenske prevare«: ženska ob 50.000 evrov

Mariborski policisti obravnavajo primer »ljubezenske prevare«. 57-letnica je v prepričanju, da si prek spleta dopisuje z moškim, zaposlenim na plinski ploščadi v tujini, večkrat nakazala večjo vsoto denarja, skupaj dobrih 50.000 evrov.

Spletne uporabnike, predvsem pa uporabnice policisti opozarjajo, naj ne nasedajo tovrstnim spletnim prevaram in dopisovalcem, ki se predstavljajo pod različnimi krinkami in polni izgovorov o tem, zakaj ne morejo do denarja.

Za krinkami, kot so »zdravnik v tujini, vojak na mirovni misiji ali nesrečen vdovec na naftni ploščadi«, lahko stojijo pretkani kriminalci, ki po spletu tako nagovarjajo osamljene ženske. Več podatkov o tovrstnih prevarah je moč najti na spletni strani https://www.varninainternetu.si/ljubezenska-prevara/.

Osamljene ženske, ki so se na spletu zapletle s šarmantnimi tujci, so po letu dni 'razmerja' na daljavo ostale brez nekaj deset tisoč, nekatere celo brez več kot sto tisoč evrov.

Če žrtve ugodijo in denar pošljejo, se zgodba tu ne konča, saj pričakujejo vedno več denarja, hkrati pa z žrtvijo vzpostavljajo še močnejšo čustveno vez, zaradi katere se jim le-te zelo težko zoperstavijo. Goljufi od žrtev najraje zahtevajo plačevanje prek plačilnih sistemov Western Union ali MoneyGram, ki sta namenjena hitremu prenosu denarja.

Včasih gre tudi za nakazila na bančne račune v tujini, ki pa praviloma pripadajo tako imenovanim denarnim mulam. Te denar takoj po prejemu dvignejo in po drugi poti pošljejo naprej. Sled za denarjem se v vsakem primeru zelo hitro izgubi, opozarjajo na spletni strani Varni na internetu.