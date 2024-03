Oborožen moški že nekaj ur zaprt v domači hiši

Na območju Brežic od popoldanskih ur v okolici ene izmed stanovanjskih hiš zaradi varnostnega dogodka posreduje večje število policistov, sporočajo s Policijske uprave Novo mesto. Po podatkih STA naj bi po dosedanjih informacijah in pričevanjih domačinov prišlo tudi do streljanja.

Posredujejo policisti, specialne policijske enote in policijski pogajalci. Širše območje varujejo policisti PU Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se v stanovanjski hiši nahaja moški, ki ima pri sebi orožje.

Domnevno oborožen moški naj bi sprva grozil zaposlenim v tamkajšnji lekarni, nato pa naj bi se zaprl v domačo hišo, pravijo okoliški prebivalci.

Takšne, sicer nepotrjene informacije so prišle tudi do župana Brežic Ivana Molana, ki je za STA potrdil, da je cesta v okolici še zaprta. Po informacijah, ki so zaokrožile med okoliškim prebivalstvom, naj bi šlo za domačina, sicer nekdanjega policista.

Policisti domačinom svetujejo, naj zaradi varnosti ostanejo doma.