Obsežen požar v Črnučah pod nadzorom: ključen je bil hiter odziv (VIDEO, FOTO)

Gozdni požar pri Nadgorici blizu Ljubljane je pod nadzorom, je za Odmeve nato povedal Jure Dolinar iz Gasilske brigade Ljubljana. Na terenu je še okoli 80 gasilcev in 22 gasilskih vozil. Ljudje, ki jih je policija preventivno evakuirala, so se že vrnili v domove.

»Naj se tukaj zahvalim vsem tem sodelujočim, tako gasilcem kakor tudi našim zrakoplovom, kajti zelo hiter odziv je pripomogel k temu, da imamo ob tej uri že vse pod nadzorom,« je še dejal Dolinar.

Gasilci sicer prebivalce pozivajo, naj se požaru ne približujejo in upoštevajo navodila intervencijskih služb. Tudi v nadaljevanju naj ne uporabljajo odprtega ognja v naravnem okolju in upoštevajo preventivne ukrepe ob povečani požarni ogroženosti, je dodal.

Okoli 19.30 so bile pristojne službe obveščene o obsežnem gozdnem požaru med naseljema Nadgorica in Podgorica v bližini Ljubljane. Ogenj se je iz dveh razširil na več kot šest hektarjev gozda, plameni pa so se nevarno približali stanovanjskim objektom.

V pomoč pri gašenju so bile aktivirane tudi zračne enote – med njimi gasilski helikopterji in specializirana letala za gašenje požarov: dve letali Air Tractor ter helikopter Slovenske vojske. Oblasti so ob tem izdale poziv vsem posameznikom, naj na območju požara ne upravljajo z droni, saj ti resno ogrožajo intervencijo iz zraka.

Požar pri Črnučah. FOTO: R. I.

Nekaj prebivalcev iz okoliških hiš je bilo za nekaj ur preventivno evakuiranih zaradi nevarnosti širjenja požara. Gasilci so takoj po prejemu obvestila začeli z intervencijo, ki še vedno poteka. Na terenu sodelujejo enote Gasilske brigade Ljubljana in prostovoljna gasilska društva, policija pa je zavarovala območje in izvajala evakuacije.

»Požar še ni omejen, gašenje pa bo gotovo potekalo še v noč,« je za Slovensko tiskovno agencijo (STA) povedal predsednik Gasilske zveze Ljubljana (GZL) Anže Bitenc. Poudaril je, da poleg poklicnih gasilcev sodelujejo tudi številna prostovoljna gasilska društva.

S Policijske uprave Ljubljana so prebivalce pozvali, naj na območju ne uporabljajo dronov, saj lahko s tem ogrožajo posadke helikopterjev in letal, ki so bili vključeni v gašenje.

FOTO: R. I.

Vzrok za izbruh požara za zdaj ostaja neznan. K hitremu širjenju ognja naj bi prispevali predvsem veter in suho podrastje.

Zaradi intervencije je bil promet v okolici Nadgorice in Podgorice oviran. Zaprta je bila Tomšičeva cesta, kjer so hiše v neposredni bližini požara. Po besedah Anžeta Bitenca sicer trenutno nobena hiša ni neposredno ogrožena.

Slovenijo je zajel zelo visok požarni rizik – večina regij ima razglašeno najvišjo, peto stopnjo ogroženosti. Najhuje je v osrednji Sloveniji, na Koroškem in Zgornjesavskem, kjer je bilo zabeleženo tudi največ požarnih intervencij.