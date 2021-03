Obsodili očeta, ki je zaradi zavarovalnine utopil avtistična sinova

Včeraj je ameriški sodni sistem obdolžencu iz Kalifornije Aliju F. Elmezayenu izrekel zelo dolgo zaporno kazen – 212 let. Obsojeni, petinštiridesetletni družinski oče je po prepričanju ameriškega okrožnega sodnika Johna F. Walterja »pohlepen in brezobziren morilec«, ki je leta 2015 izpeljal svoj »hudobni satanski načrt«, ko je zaradi zavarovalnine utopil svoja dva avtistična sinova, poroča Los Angeles Times.



Načrt je pohlepni oče očitno pripravljal že dalj časa, saj je vse člane svoje petčlanske družine v letih 2012 in 2013 življenjsko zavaroval za visoke zneske pri kar osmih različnih zavarovalnicah. Skupno so bili zavarovani za več kot tri milijone ameriških dolarjev. Po izjavah prič je potem pri zavarovalnicah večkrat preverjal, ali v primeru smrtnih nesreč resnično izplačujejo predvidene odškodnine.

Rešil je samo sebe

​Aprila 2015, malo preden so se nekatere zavarovalne pogodbe iztekle, je v pristanišču v bližini Los Angelesa s pomola zapeljal v morje. V avtomobilu so bili poleg njega še njegova bivša žena, ki je bila neplavalka, in avtistična sinova, stara osem in trinajst let. Sam se je skozi okno avtomobila rešil in izplaval, ne da bi sploh poskušal rešiti ženo ali sinova. Načrt, da bi pri zavarovalnicah dobil odškodnine za tri nesrečne smrti, pa so mu vendarle pokvarili ribiči, ki so bili v bližini in so iz vode rešili utapljajočo se bivšo ženo. Sinovoma žal niso mogli pomagati.



Oče je ves čas trdil, da je v vodo zapeljal po nesreči, in na začetku so mu nekatere zavarovalnice tudi verjele in mu tudi izplačale skupno okrog 260.000 ameriških dolarjev. Za ta denar, ki ga je skrival pred bivšo ženo, si je med drugim doma v Egiptu kupil čoln in hišo, po navedbah preživelega tretjega sina pa je z denarjem vzdrževal tudi svojo novo družino v Egiptu, medtem ko je bivšo ženo in njega pustil v revščini in pomanjkanju.

Sprva mu niso sodili zaradi umorov

A kmalu so se pojavili dvomi in začela se je preiskava suma zavarovalniške goljufije. Leta 2018 so ga aretirali, leto pozneje je bil obsojen zaradi goljufije in pranja denarja, vendar mu takrat še niso sodili zaradi umorov in poskusa umora.



​To se je zgodilo šele zdaj, ko so pregon zaradi teh zločinov prevzele zvezne pravosodne oblasti.

