Obtožen je za uboj, čeprav niti čebele ne pohodi

Okrepčevalnica in sladoledni center Fontana v središču Grosuplja je bila 26. julija lani, v zadnjih 30 minutah tistega dne, prizorišče grozljivega zločina. Sedeminštiridesetletni domačin Gregor Finc je v nekem trenutku vstopil v okrepčevalnico, kjer so bili ob Dževu – ta vzdevek je krasil Đevdeta Rušitija – še njegovi vnukinji in nekaj gostov, ter ga usodno zabodel.