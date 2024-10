Obtožena uboja moža pravi, da je branila sebe in otroka

V nadaljevanju preberite:

Triintridesetletna Anja Repnik Berša, obtožena za uboj 36-letnega moža Lulzima Berše 29. maja 2022 v Studencih v Mariboru, je na včerajšnjem predobravnavnem naroku na mariborskem okrožnem sodišču zanikala krivdo. Kot je dejala, moža ni nikoli nameravala ubiti: »Tisti večer sem branila sebe in otroka.«

Okrožna državna tožilka Nevenka Berdnik je v obtožnici med drugim zapisala, da je »takrat 31-letna obdolženka zaradi pogostega fizičnega in psihičnega nasilja pograbila nož in moža zabodla v predel prsi ter ga hudo poškodovala«. Ranjen je nato sedel v svoje vozilo in se sam odpeljal proti bolnišnici. Med vožnjo je izgubil veliko krvi, zato je kakšnih 150 metrov od doma izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel v nekaj parkiranih vozil.

Policisti so sprva mislili, da gre za prometno nesrečo, a so nato nekoliko presenečeni za volanom našli mrtvega moškega. Glede na okoliščine nesreče in poškodovanost vozila se je izkazalo, da je bil najverjetneje ubit, saj se ni mogel tako hudo poškodovati med trčenjem.