Oče želel s silo odpeljati svojega otroka, čeprav ni imel sodne odločbe

Pred eno od osnovnih šol v Slovenskih Konjicah je v ponedeljek 49-letni moški poskušal s silo odpeljati svojega otroka. Mati se je uprla, pri tem pa jo je lažje poškodoval. Lažje poškodovani so bili tudi otrok in dva zaposlena na šoli.

Ravnateljica je v ponedeljek v pismu staršem pojasnila, zakaj so poostrili varovanje na šoli, ki je tudi zaklenjena. Pred šolo pa bodo tudi policisti. »Glavni razlog za dodatno varovanje šole je onemogočeno sodelovanje z enim od staršev, ki je bil že v preteklosti nasilen in agresiven v komunikaciji do zaposlenih na šoli in proti kateremu smo v preteklosti podali več ovadb za kršitev javnega reda in miru. Zadeva na sodišču še ni zaključena. O težavnem staršu smo v preteklosti na svetu staršev že govorili in v letu 2022 smo imeli zaradi njega fizično varovanje varnostne službe,« je razložila.