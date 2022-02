Odstranjevanje tovornjaka na cesti Divača-Ribnica se nadaljuje

Pristojne službe danes nadaljujejo s prečrpavanjem plina iz tovornega vozila z utekočinjenim naftnim plinom, ki je v petek okoli 17. ure na cesti Divača-Ribnica pri naselju Buje zletelo s ceste se prevrnilo in trčilo v drevo, voznik pa je umrl. Cesta ostaja zaprta, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so v petek po nesreči zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, cisterno pregledali in opravili meritve plinov, odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom iz kabine vozila rešili preminulega voznika ter ga s pomočjo vrvne tehnike prenesli do ceste.

Nudili so pomoč ekipi Istrabenz Plini, ki je želela prečrpati plin iz cisterne, vendar zaradi položaja tovornega vozila to ni bilo možno. Pokojnika je prevzela pogrebna služba. Obveščene so bile vse pristojne službe.

S prečrpavanjem in odstranjevanjem tovornega vozila nadaljujejo danes zjutraj. Na kraju ostajajo gasilci in policija, so še zapisali v upravi za zaščito in reševanje.

Zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila cesta Divača-Ribnica pri Bujah zaprta. Obvoz je možen na relaciji Divača-Kozina-Podgrad-Ilirska Bistrica-Pivka ali Divača-Postojna-Pivka, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.