Ogenj v celoti uničil skladiščni objekt, škoda presega 400.000 evrov

Danes, nekaj pred 6. uro zjutraj, so policiste obvestili o večjem požaru v Ljubiji, ki se nahaja na območju Policijske postaje Mozirje, je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje.

Po podatkih policistov je zagorelo v skladiščnem objektu, velikem približno 50 krat 20 metrov. V njem sta bili v času požara dve tovorni vozili, ob teh pa tudi več strojev, sekancev, furnir in druge stvari. Objekt je v celoti pogorel, materialna škoda naj bi po prvih ocenah presegla 400.000 evrov. Ogled bodo opravili takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Intervencijo so na Facebooku objavili Gasilci Mozirje.

Uprava za zaščito in reševanje je na svojem portalu objavila, da je nekaj pred 6. uro zagorelo tovorno vozilo pod nastreškom objekta. Posredovali so gasilci PGD Mozirje, Letuš, Rečica ob Savinji, Grušovlje, Pobrežje ob Savinji, Paška vas, Lokovica, Šmartno ob Paki, Gorica ob Dreti, Nazarje in Velenje, ki so preprečili širjenje požara na sosednje objekte ter požar omejili in pogasili.