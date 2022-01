Pešca zbila dva avtomobila

Nekaj pred 18. uro je v Podskrajniku prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je umrl 53-leti pešec. Po do sedaj znanih podatkih je nesrečo zakrivil 51-letni voznik osebnega vozila, ki je na prehodu za pešce odvzel prednost pešcu in trčil vanj, so sporočili s policije.

Po trčenju je pešca odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer ga povozil 52-letni voznik osebnega vozila, ki je pripeljal iz druge smeri. Pešec na kraju nesreče umrl.

Preizkus alkoholiziranosti je bil pri obeh voznikih negativen. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče.