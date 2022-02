Petletnega Rajana našli mrtvega na dnu vodnjaka

V Maroku žalujejo ob tragični zgodbi dečka, ki je padel v vodnjak. Po petih dneh reševalne akcije so petletnega Rajana včeraj zvečer našli mrtvega na dnu 32 metrov globokega jaška.

Do sobote popoldne so reševalne ekipe z buldožerji in drugo mehanizacijo izkopale zemljino okoli 32-metrov globokega vodnjaka do ravni, kjer je bil deček, nato pa so z vrtalniki začeli ustvarjati vodoravni predor, da bi ga dosegli s strani.

Le 45 centimetrov širok jašek je bil namreč preozek, da bi dečka lahko dosegli neposredno, širitev vodnjaka pa se je zdela preveč tvegana.

Med reševalno akcijo so oblasti opozarjale, da ne vedo, ali je še živ. FOTO: Fadel Senna/AFP

Toda napredovali so zelo počasi, saj so se reševalci z vrtalniki želeli izogniti kakršnimkoli vibracijam, ki bi povzročile, da krhka zemlja zasuje ujetega otroka.

Med reševalno akcijo so oblasti sicer opozarjale, da ne vedo, ali je še živ. Delavci so poskušali spustiti kisik in vodo do otroka, vendar ni bilo jasno, ali ju je lahko uporabil.

Reševalci so se z vrtalniki želeli izogniti kakršnimkoli vibracijam, ki bi povzročile, da krhka zemlja zasuje ujetega otroka. FOTO: Fadel Senna/AFP

Na tisoče ljudi se je v zadnjih dneh zbralo in celo utaborilo okoli prizorišča. Nekateri so ploskali, da bi spodbudili reševalce, peli verske pesmi ali molili.

Staršem umrlega dečka je sožalje izrekel tudi maroški kralj Mohamed VI. »Družini malega Rajana in Maročanom želim povedati, da delimo vašo bolečino,« pa je na Facebooku zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Na tisoče ljudi se je v zadnjih dneh zbralo in celo utaborilo okoli prizorišča. Nekateri so ploskali, da bi spodbudili reševalce, peli verske pesmi ali molili. FOTO: Fadel Senna/AFP

Dogodek je spomnil na tragedijo v Španiji v začetku leta 2019, ko je dveletni otrok umrl po padcu v 25 centimetrov širok in več kot 70 metrov globok zapuščen vodnjak. Njegovo truplo so našli po 13-dnevni iskalni in reševalni akciji.