Podaril ji je vrtnico, nato pa izvlekel pištolo

V Zagrebu je Roman Stunković kot »Ropar z vrtnico« postal prava medijska atrakcija. Zgodilo se je 8. marca 2017, torej na dan žena, v zagrebški poslovalnici za odkup plemenitih kovin Moro & Kunst. Uslužbenka ga je poznala že od prej, a se ji ni niti sanjalo, da so njegovi osebni dokumenti, ki so se glasili na Ivana Ćurkovića, ponarejeni. Do tistega marčnega dne naj bi prišel že trikrat in vselej je smrdel po alkoholu. »Bil je edini klient, ki je zmeraj takoj privolil v ceno zlata, ki smo mu jo ponudili. Prihajal je s kapo s ščitkom, očali in poraščeno brado,« se je spominjala pozneje.