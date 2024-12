Pogorela je muzejska kašča

Včeraj, nekaj po 17. uri, je na območju Kamnika zagorela nenaseljena hiša muzeja na prostem, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. V požaru je bila močno poškodovana dvocelična kašča iz leta 1828 na Zapricah, pri čemer je nastalo za več tisoč evrov škode, poroča portal Kamnik.info.

S slamo prekrito leseno kaščo iz Tuhinjske doline z začetka 19. stoletja so pred 50 leti prenesli v muzej na prostem na Zapricah. »Objestnost, barbarstvo – nobenega opravičila ali razumevanja za tako dejanje ni,« so domnevno namerni požig muzejske kašče komentirali v Medobčinskem muzeju Kamnik.

Zahvalili so se mladima dekletoma, ki sta kmalu po zažigu kašče poklicali gasilce, a kot navaja Kamnik.info, muzejske kašče zaradi prizadejane škode verjetno ne bo mogoče obnoviti.

Po prvih podatkih naj bi zaradi do sedaj neznanega vzroka zagorelo v notranjosti lesenega objekta, ki je pogorel v celoti, navajajo policisti. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti o vseh okoliščinah požara še zbirajo obvestila in vodijo kriminalistično-forenzično preiskavo.