Zaposlena na tožilstvu podatke izdajala kriminalnim združbam

Kriminalisti so v torek opravili hišne preiskave na specializiranem državnem tožilstvu in aretirali uslužbenko tožilstva, ki je imela dostop do tajnih podatkov o izdanih odredbah za hišne preiskave in prikrite preiskovalne ukrepe. Pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije Matjaž Jerkič je na novinarski konferenci policije pojasnil, da so z intenzivno kriminalistično preiskavo ugotovili, da je oseba, zaposlena na specializiranem tožilstvu, večkrat izdajala tajne informacije.

Osumljenka naj bi fotografirala vsebino dokumentov in jih posredovala osebam, ki do tega niso bile upravičene. Te osebe so podatke posredovale članom tajnih družb. Motiv izdaje podatkov je bil koristoljubje, meni Jerkič.

Na ta način so bile kriminalnim združbam posredovani podatki o več zadevah, ki jih je preiskovalo tožilstvo. Osumljenim osebam so pri hišnih preiskavah zasegli elektronske naprave, pri eni izmed njih pa so našli tudi večjo količino prepovedanih drog in pištolo.

Višja državna tožilka Darja Šlibar je pojasnila, da bodo zaposleni odpovedali pogodbo in ji prepovedali vstop v prostore tožilstva. Pojasnila je, da je kriminalne združbe obvestila o najmanj štirih primerih. Koliko je s tem zaslužilo, še ni znano, tožilstvu pa je povzročila nepopravljivo škodo, je pojasnila Šlibarjeva.

Tožilka Darja Šlibar je pojasnila, da so zaposleni prekinili pogodbo. FOTO: Javornik Dejan/Slovenske novice

Osumljenka je bila na tožilstvu zaposlena že več kot pet let, bila pa je tudi redno varnostno preverjana, nazadnje pred dvema letoma, je pojasnila Šlibarjeva. Če bo osumljenka spoznana za krivo, ji grozi do osem let zaporne kazni.

Domnevno rešila dva člana Kavaškega klana

Osumljena uslužbenka je podatke domnevno posredovala svojemu partnerju, ta pa naprej posameznikom iz kriminalnega podzemlja, ki so se zaradi izdaje iz hiše tožilstva lahko na udarec policije pripravili ali se celo skrili pred njo, poroča Večer. Z njeno pomočjo sta se maja letos policijskemu prijetju tako izognila Luka Arapovič in Blaž Kadivec, pomembna člana kriminalne združbe Kavaški klan, ki sta med obtoženimi, a še vedno na begu.

Jerkič je potrdil, da je izdaja tajnih podatkov omogočila, da sta dva osumljenca pred prijetjem pobegnila iz države.

Po trditvah policije in specializiranega državnega tožilstva je slovenska mreža Kavaškega klana delovala od leta 2018. Imela je močne povezave predvsem v Španiji, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, Italiji ter na Nizozemskem in Hrvaškem.

Slovenska policija je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi močno prepredene lovke Kavaškega klana presekala maja, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada skupaj s policisti specialne enote na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Maribor in Koper opravili 23 hišnih preiskav in aretirali več osumljenih.